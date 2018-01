Microsoft confirma vazamento de senhas do Hotmail na web

A empresa Microsoft, que opera o serviço de emails Hotmail, confirmou nesta segunda-feira que milhares de senhas para contas do serviço foram pirateadas e divulgadas na internet.

Segundo a empresa, uma lista com mais de dez mil contas e senhas foi publicada em um site. Os dados teriam sido coletados como parte de um esquema de phishing.

O phishing envolve o uso de páginas de internet falsas ou emails falsos de empresas conhecidas a fim de enganar os internautas para que eles revelem detalhes pessoais como números de contas bancárias ou senhas.

A notícia foi divulgada nesta segunda-feira pelo blog Neowin.net e depois confirmada pela Microsoft.

'Resposta rápida'

O blog Neowin alega que os detalhes foram colocados na página pastebin.com no dia 1º de outubro.

Apesar de os detalhes já terem sido removidos, o blog afirma que viu parte da lista.

"Podemos confirmar que as contas são verdadeiras e a maioria parece baseada na Europa", afirmou no blog Tom Warren, que escreve para o Neowin.

Warren acrescentou que a lista inclui detalhes de contas do Windows Live Hotmail, com endereços de email terminando com hotmail.com, msn.com e live.com.

O blog neowin recomendou que os usuários do Windows Live Hotmail mudassem sua senha imediatamente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.