Microsoft considera parceria com Yahoo, mas descarta compra

A Microsoft ainda vê importância em uma potencial parceria com o Yahoo, embora não queira mais comprar a empresa, afirmou o presidente-executivo da companhia, Steve Ballmer, nesta sexta-feira.

O blog de tecnologia All Things Digital divulgou neste mês que os presidentes-executivos da Microsoft e do Yahoo se reuniram para discutir uma potencial parceria entre as companhias de busca na Internet e operações publicitárias. Na época, ambas as empresas se recusaram a comentar o assunto.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No começo desta semana, Ballmer disse que a Microsoft não estava interessada em comprar o Yahoo, após a Oracle ter proposto a aquisição da Sun Microsystems.

Ballmer, um dia após a Microsoft ter dito que o lucro no primeiro trimestre caiu 32%, disse que integrar as duas companhias seria "muito difícil".