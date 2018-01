Microsoft continua aberta a negociar com Yahoo!, diz fonte

A Microsoft ainda está aberta a discutir uma proposta com o Yahoo!, a despeito do acordo que este último fechou com o Google sobre anúncios em mecanismos de busca, anunciado na quinta-feira. A informação foi revelada por uma fonte próxima à Microsoft para a agência Reuters, citada pela Dow Jones. Veja também: Yahoo anuncia acordo comercial com o Google A mesma fonte disse que a Microsoft perdeu o interesse numa compra de todo o Yahoo! por causa do receio de que o acordo não conseguisse aprovação dos órgãos reguladores antes do fim do governo Bush. A gigante do software ofereceu ao Yahoo! US$ 1 bilhão em dinheiro para comprar seu negócio de buscas na internet num acordo que geraria US$ 1 bilhão por ano em receita operacional para o Yahoo!. Ainda segundo a fonte, como alternativa a uma compra completa, a Microsoft assumiria o controle da divisão de buscas na internet do Yahoo!, proporcionando à empresa taxas melhores para os anúncios ligados aos resultados de busca do que as que são geradas pelo atual sistema de anúncios Panama, do Yahoo!. A Microsoft também pagaria US$ 8 bilhões para ficar com uma participação de 16% no Yahoo!, o que avaliaria a ação da empresa de internet em US$ 35, disse a fonte.