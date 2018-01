Microsoft contrata ex-diretor da Yahoo! para internet

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 4, a contratação de um ex-executivo do Yahoo! para comandar todos os seus negócios relacionados à internet, em uma tentativa de reforçar sua estratégia contra o atual líder do setor, o Google. Em um comunicado, a Microsoft informou que o novo diretor dos serviços on-line da companhia é Qi Lu, como já se especulava há vários meses na blogosfera. Os rumores sobre a contratação de Lu começaram a circular assim que Kevin Johnson, o responsável por uma fracassada oferta de compra da Microsoft sobre o Yahoo!, deixou a empresa. Em uma declaração escrita, Lu, que foi vice-presidente executivo do serviço de buscas e de publicidade do Yahoo!, admitiu estar "genuinamente entusiasmado com a oportunidade que se abre na Microsoft para a tomada de medidas que impactem a indústria on-line". A Microsoft também comunicou nesta quinta-feira a saída do responsável por sua divisão de publicidade, Brian McAndrews, que havia entrado na empresa no ano passado, após a compra da aQuantive. Na internet, especula-se que McAndrews pode ser nomeado executivo-chefe do Yahoo!, em substituição a Jerry Yang, que há duas semanas anunciou sua demissão.