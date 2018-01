Microsoft corrige bug em conta de matemática do Excel

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 11, que corrigiu a falha na versão 2007 do programa de planilhas Excel, divulgada há duas semanas. Veja também: IBM oferece software gratuito de edição de texto Blog do Renato Cruz - O PowerPoint do Google O Excel se confundia em contas com resultado 65.535, como 77,1 vezes 850, 10,2 vezes 6.425 e 20,4 vezes 3.212,5. O programa informava o resultado incorreto como sendo 100.000. Segundo a Microsoft, o programa conseguia fazer a conta, mas falhava ao exibir o resultado na tela. A atualização do software já estará integrada ao Excel a partir do primeiro Service Pack do Office 2007, sem data prevista para divulgação. A correção isolada está disponível para download neste link. O arquivo tem 32,5 MB.