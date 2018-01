Microsoft corrige falha no console Xbox 360 A Microsoft lançou um "patch" para corrigir um problema em seu console de videogame Xbox 360, que permitirá aos usuários utilizar outros sistemas operacionais no produto, informaram especialistas da área de informática. Os detalhes do problema apareceram na semana passada, com a publicação em duas listas de distribuição especializadas em problemas de segurança, diz o site especializado em notícias de tecnologia CnetNews. A Microsoft confirmou a existência do problema, e afirmou que distribuiu um "patch" através do "Xbox Live", seu serviço online de jogos, e do site do Xbox. Mas não admite que seja uma falha de segurança, e sim uma atualização do sistema operacional, sem dar mais detalhes. Da mesma forma que outros consoles, o Xbox é desde seu lançamento um dos alvos favoritos dos piratas de informática, que tentam superar as proteções para utilizar seu próprio código ou conseguir que ele funcione com outro sistema operacional, permitindo aos usuários modificar aplicativos e jogar com discos pirateados.