Microsoft corta MSN do Papai Noel depois de diálogo sobre sexo

A Microsoft acabou com um serviço de chat com o Papai Noel oferecido às crianças por meio de seu aplicativo Windows Live Messenger, após receber queixas de que o bom velhinho não estava falando somente de temas natalinos, mas também de sexo oral. Desde o Natal passado, a Microsoft mantinha uma conta no Messenger para o Papai Noel, permitindo aos usuários que o acrescentassem a suas listas de contatos trocar mensagens instantâneas com ele. As respostas eram geradas por um programa. O Papai Noel virtual deveria perguntar às crianças coisas como que presentes queriam ganhar de Natal, mas um jornalista britânico denunciou esta semana que a conversa derivou para temas sexuais, enquanto suas sobrinhas utilizavam o serviço de chat. "O que vocês querem que eu coma? É divertido falar sobre sexo oral, mas eu quero conversar sobre outra coisa", respondeu inesperadamente o Papai Noel cibernético, quando as meninas lhe perguntaram se ele gostava de comer pizza. Um porta-voz da Microsoft disse que os engenheiros da empresa trabalharam para modificar o software e "purificar" a linguagem de Papai Noel, mas terminaram decidindo acabar com o serviço. A companhia descartou a possibilidade de se tratar de um ato proposital de algum funcionário do grupo. O Papai Noel cibernético é um dos programas automatizados de mensagem instantânea que a Microsoft oferece em seu serviço de Messenger. Os sites que oferecem às crianças contato direto com o Papai Noel vêm proliferando na América do Norte nos últimos anos, tomando paulatinamente o lugar das antigas cartas escritas ao bom velhinho.