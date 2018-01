Microsoft corta preço do Xbox 360 na Europa A Microsoft cortou em até 28 por cento os preços de seu console Xbox 360 na Europa nesta segunda-feira para ajudar a impulsionar as vendas, em sua batalha-chave na indústria que está em rápida expansão. A redução de 80 euros resultou em cortes de entre 18 e 28 por cento nos três modelos do Xbox 360, levando a versão mais barata da plataforma a 200 euros, enquanto sua versão mais avançada passou a custar 370 euros. A redução dos preços na Inglaterra ficou entre 20 a 50 libras. Os cortes surgem à medida que o PlayStation 3 da Sony parece estar pronto para capitalizar sua recente vitória na batalha pelo DVD de alta-definição e em uma queda no números de jogos esperados, que atingiu o mercado neste ano. "O PS3 ganhou alguma força recentemente", disse Todd Mitchell, analista da Kaufman Bros, "e eu acho que até antes do outono (do hemisfério norte) a Microsoft precisa fazer o que for necessário para impulsionar as vendas". Este foi o segundo corte de preço do Xbox na Europa em menos de um ano. Em agosto, a Microsoft diminuiu em 7 por cento os preços em euro de seu modelo mais simples e 13 por cento no seu modelo Prêmium. Em outubro, a Sony apresentou um modelo mais barato do PS3 na Europa por 400 euros e cortou os preços de sua versão mais avançada para 500 euros. Enquanto isso, a Nintendo está ganhando consumidores com seu videogame Wii que possui controles sensíveis a movimentos e jogos mais fáceis. (Reportagem de Scott Hillis)