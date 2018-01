Microsoft corta preço do Xbox em quatro mercados da Ásia

A Microsoft afirmou nesta terça-feira, 29, que está reduzindo os preços do Xbox 360 em quatro regiões da Ásia em até 20%, num esforço para expandir a demanda por seu último console. As reduções já valerão a partir desta semana na Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura, segundo a Microsoft. "Esse corte no preço é parte da estratégia em andamento na Microsoft para levar os jogos em alta definição do Xbox e sua experiência de entretenimento para uma base de usuários ainda maior", explicou a empresa em comunicado. O preço do principal modelo do Xbox 360 com disco rígido de 20 gigabytes foi reduzido em cerca de 20% em Cingapura, 17% em Taiwan, 11% em Hong Kong e 5% na Coréia do Sul. O Xbox 360 concorre com os consoles PlayStation 3 da Sony e o Wii da Nintendo. No mês passado, a Microsoft reduziu o preço do Xbox em alguns países europeus em até 28%, num esforço para impulsionar as vendas.