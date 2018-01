Microsoft cria banco de dados de bugs do Internet Explorer 7 A Microsoft está mais preocupada com a segurança de seus produtos, a julgar pelo adiamento no lançamento do Windows Vista e da nova versão do MS Office, e pelo anúncio de um banco de dados público para bugs no novo navegador Internet Explorer 7. A criação desse banco de dados de falhas atende aos requisito de clientes e beta testers (avaliadores) e implica em uma mudança na política da empresa, que sempre escondeu do grande público as falhas de seus aplicativos. No universo de código aberto, listas de falhas e erros constituem prática comum, como no caso do desenvolvimento do navegador Firefox. O banco de dados de bugs está acessível a partir do site Microsoft Connect, podendo ser visitado por qualquer um com uma conta no serviço Microsoft Passport. Problemas em versões anteriores do navegador não farão parte desse banco de dados. O sistema de divulgar os bugs, segundo a empresa, também deve ser usado em edições futuras do software.