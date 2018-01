Microsoft dá prazo de 3 semanas para acordo com Yahoo!

A Microsoft, que ofereceu US$ 44,6 bilhões em fevereiro para a Yahoo!, enviou neste sábado, 5, uma carta ao Conselho de Administração desta empresa com a advertência de que se não alcançar um acordo antes de três semanas dará prosseguimento à compra. "Caso não alcancemos um acordo antes de três semanas nos veremos obrigados a nos dirigir diretamente aos acionistas da Yahoo!", diz a carta assinada pelo executivo-chefe da Microsoft, Steven Ballmer. A Microsoft ameaça que, uma vez comprado um percentual suficiente de ações, iniciará o processo para colocar seus próprios representantes no Conselho do Yahoo!. Com este ultimato, a empresa fundada por Bill Gates tenta desbloquear a operação que anunciou no dia primeiro de fevereiro e que até o momento só foi respondida com a rejeição absoluta da Yahoo!. De fato a Yahoo! decidiu em março ampliar o prazo para nomear novos candidatos para seu Conselho de Administração, em uma tentativa de ganhar mais tempo para conseguir uma alternativa à fusão com a Microsoft. A Yahoo! explorou neste período alianças, sem sucesso, com a Google, com o portal MySpace, com o News Corporation e com a AOL, filial da Time Warner. Na mensagem Ballmer se mostra consciente de que a Yahoo! esteve avaliando outras alternativas, mas se pergunta a causa de o Conselho de Administração da empresa não ter autorizado a assinatura e de não ter se sentado com a Microsoft. "Isto apesar do fato de nossa proposta ser a única alternativa colocada sobre a mesa que oferece os acionistas da Yahoo! uma compensação justa e completa sobre suas ações", declara o executivo-chefe. O executivo afirma que, em um contexto econômico cada vez menos favorável, a Yahoo! está sofrendo uma deterioração em sua fração de mercado, e se mostra insatisfeito com as últimas iniciativas da empresa, que "tornará ainda mais custosa uma tomada de controle." Em meados de fevereiro a Yahoo! anunciou uma espécie de blindagem para seus funcionários em caso de demissão ou caso a empresa mudasse de mãos. Com todos estes elementos, Ballmer afirma que "agora é o momento" de as respectivas empresas "autorizarem a criar uma equipe que se sente para negociar um acordo definitivo" que leve à união de companhias. Matéria ampliada às 17h42