Microsoft defende investimentos agressivos na web

O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, defendeu nesta quinta-feira que a companhia precisa fazer agressivos investimentos na sua divisão de Internet como forma de competir com o Google e afirmou que tais movimentos poderão impulsionar o valor da companhia ao longo do tempo. Falando em um encontro anual de analistas de Wall Street na sede da companhia, Ballmer disse que os negócios online da empresa poderiam eventualmente gerar a maior parte do valor de mercado desta que é hoje a maior empresa de software do mundo. "Nós temos uma oportunidade de criar, ao acompanhar este mundo onde tudo se torna digital, o que será certamente 40, 50, 60 por cento ou mais do nosso valor econômico total hoje", disse Ballmer aos analistas. O executivo afirmou que a estratégia de perseguir uma fusão total ou parcial com o Yahoo no ano passado refletiu a importância que os anúncios em serviços de busca na Internet ganharam. "Boa parte das nossas discussões sobre o Yahoo envolve este ponto mais do que qualquer outro", disse ele, acrescentando depois: "Esta é uma corrida de dois cavalos. Isso é o que define Microsoft e Google." Ballmer foi chamado a explicar a estratégia de Internet da Microsoft depois da companhia anunciar, um dia antes, que o chefe dessa divisão, Kevin Johnson, estava deixando a companhia para assumir o posto de presidente-executivo da Juniper Networks.