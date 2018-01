Microsoft denuncia criadora de programa com nome de Msnlock

A Microsoft denunciou uma mulher holandesa, mãe de três filhos, que desenvolveu um programa para controlar o número de horas que as crianças passam na internet e o batizou de MSNLOCK (algo como "cadeado" para o MSN). O nome faz alusão ao programa de "chat" da Microsoft, que se chama MSN e é um dos mais populares do mundo. Carola Eppink teve sua idéia apoiada pela empresa Unicaresoft, que pretende comercializar o programa. Diante das ameaças da Microsoft, a companhia optou por mudar o nome do programa para Benzoy, mas ainda assim, de acordo com a empresa, a Microsoft decidiu levar o caso para os tribunais. O advogado da mulher, Marc de Boer, argumenta que o nome do programa se ajusta a sua finalidade e argumenta que o termo MSN já é "um sinônimo de 'bater papo'", segundo a agência holandesa ANP. A Microsoft, que diz que não denunciou a mulher, mas a empresa comercializadora, mantém o processo judicial apesar da mudança do nome, porque quer que o domínio MSNLOCK seja retirado da internet. O programa idealizado por Eppink permite limitar as horas que o usuário passa conversando com outros internautas e também estabelece filtros para determinadas páginas, com conteúdos de sexo ou outros temas não aptos para menores.