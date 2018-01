Microsoft desenvolve pesquisa de ruas por fotos de celular Perdido na cidade sem nada mais que um celular equipado com câmera? Tire uma foto de um edifício próximo, envie para um banco de dados e em breve receberá uma mensagem de volta com um mapa e informações sobre o lugar onde você está. O serviço online é uma das 40 idéias e tecnologias em exibição pela Microsoft na TechFest, evento anual de seu departamento de pesquisa iniciado na terça-feira, 6. A Microsoft Research TechFest é uma oportunidade para que a maior produtora mundial de software exiba o trabalho de seus 750 pesquisadores em todo o mundo, que estão trabalhando em projetos para ampliar o uso de sensores nas ciências médicas, no desenvolvimento de métodos que permitam que imagens de alta definição sejam exibidas em browsers e em muitos outros assuntos. As tecnologias e produtos em exibição estão em estágios diferentes de desenvolvimento. Alguns estão prontos para incorporação em serviços e produtos existentes, enquanto outros ainda estão a anos de distância de encontrar o aplicativo certo para utilizar a tecnologia. A tecnologia de busca de mapas vai exigir que a Microsoft obtenha milhões de fotos de edifícios e dos marcos visuais da paisagem da cidade, a partir do nível da rua. As fotos seriam integradas a um banco de dados e indexadas com base em características distintivas, que poderiam ser comparadas aos traços das fotos enviadas por usuários. Celulares cada vez mais sofisticados vêm se tornando um recurso popular para busca em mapas, orientações e outras informações locais, e a Microsoft afirma que o serviço proposto representa o próximo passo lógico. "Quando você está usando um celular, pode ser difícil inserir texto. Por isso, decidimos usar a câmera para a inserção dos dados", disse Xing Xie, pesquisador da Microsoft que estava demonstrando a tecnologia. O serviço continua em testes na empresa, e lançá-lo em escala mundial pode ser um desafio, porque a Microsoft necessita de bancos de dados repletos de fotos de edifícios em todas as cidades. Outras demonstrações interessantes incluíram um novo aplicativo de segurança para a web que impede computadores de explorar automaticamente um site por meio de uma pergunta que solicita ao usuários distinguir se o animal em uma foto é um cachorro ou um gato. O aplicativo está pronto para uso e disponível para engenheiros de software no site Asirra.com.