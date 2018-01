Microsoft desenvolve tradutor de documentos para cegos

A Microsoft e o consórcio de audiobooks Daisy estão trabalhando juntos numa ferramenta que permitirá aos deficientes visuais traduzir documentos do Microsoft Word em padrões de áudio digital. As duas organizações afirmaram nesta terça-feira, 13, que a colaboração tem como objetivo a produção de um programa gratuito de tradução de documentos escritos em Open XML - o formato padrão de arquivo para documentos do Microsoft Office 2007 - para o formato Daisy XML. O arquivo Daisy XML poderia então ser processado para produzir áudio digital e outros formatos de exibição. A expectativa é de que o programa plugin esteja disponível no início de 2008. O consórcio sem fins lucrativos Digital Accessible Information System (Daisy), com sede em Zurique, foi formado em 1996 por bibliotecas de audiobooks para ajudar na transposição de livros de áudio do formato analógico para o digital, e adotou um padrão livre com base em formatos de arquivos de internet. Entre seus membros estão o Serviço de Biblioteca Nacional dos Estados Unidos para Cegos e Portadores de Deficiências Físicas, a Organização Espanhola para Cegos e a Biblioteca em Braile da Coréia. A Microsoft está em campanha para ter seu formato de documento Open XML aprovado como padrão internacional, o que ajudaria a empresa a ganhar aceitação de organizações do setor público. A companhia não conseguiu a maioria necessária em setembro numa votação da Organização Internacional para Padronização (ISO), particularmente devido à preocupações de que o formato não seja realmente livre, mas apenas uma tática para prender o usuário em uma tecnologia. Um grupo da ISO irá se reunir novamente em fevereiro para tentar chegar a um consenso, o que dá à Microsoft mais tempo para angariar votos.