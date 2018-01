Microsoft desmente planos de que terá rival do iPod A Microsoft veio a público para desmentir os rumores de que estaria preparando um rival para o tocador de música digital iPod, da Apple, para o final do ano. A empresa esclareceu em um comunicado que ´não tem nenhuma novidade a anunciar nesta área por enquanto.´ Executivos da indústria musical alegaram ter recebido informações sobre um produto do tipo e uma matéria da agência de notícias Bloomberg também sugeria que a empresa estaria preparando um tocador digital para concorrer com a Apple, e que o aparelho teria diferenciais como a capacidade de baixar música por redes sem fio(Wi-Fi).