Microsoft detecta oito falhas de segurança em seus produtos A Microsoft informou ontem ter detectado oito "falhas de segurança" no sistema operacional Windows e no pacote Office que poderiam permitir um intruso tomar o controle de um computador, anunciou a empresa. A Microsoft comunicou que publicou patches para corrigir as falhas de segurança detectadas no Windows, sistema operacional utilizado por 90% dos computadores do mundo. Na maior atualização deste tipo desde fevereiro de 2005, a empresa emitiu um oito "patches fundamentais", três "patches importantes" e outro "moderado", contra 21 falhas de segurança em aplicativos como Windows, Internet Explorer e Word. Seis das falhas fundamentais atingem o Windows e outras duas o Office. Os usuários podem baixar as atualizações a partir do site da Microsoft.