Microsoft deve receber multa histórica nesta quarta-feira A Comissão Européia (órgão executivo da União Européia) vai condenar a Microsoft a pagar uma multa histórica, que pode superar os 350 milhões de euros, por não ter cedido a seus competidores a informação necessária para trabalhar com o sistema operacional Windows. A multa deve ser imposta nesta quarta-feira. Além disso, provavelmente, a empresa americana será ameaçada com novas sanções se continuar desobedecendo às normas da UE. A comissária européia de Concorrência, Neelie Kroes, vai anunciar a decisão em entrevista coletiva. Será a primeira punição de uma companhia por não respeitar uma decisão anterior. Em março de 2004, a Comissão já tinha multado a empresa em 497,2 milhões de euros. Na ocasião, Bruxelas multou a gigante da informática americana por abuso de posição dominante e exigiu duas medidas corretivas: comercializar uma versão do Windows sem o programa Media Player e dar a seus concorrentes os dados necessários para que os seus programas sejam compatíveis com o sistema.