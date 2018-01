Microsoft divulga estratégia para bater de frente com IBM Com o anúncio da campanha ?People-Ready?, o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, inaugurou a nova estratégia da Microsoft, que está associada ao lançamento de produtos para clientes corporativos. Todas estas novidades giram em torno da integração do novo Windows Vista, do Microsoft Office 2007, o Windows Mobile e de servidores a uma nova estrutura de produtos da Microsoft para empresas e que coloca a empresa de Redmond em choque direto com a IBM, que também ataca o mercado corporativo com a proposta de tecnologia como um serviço ?Uma série de soluções em software, resultantes de US$ 20 bilhões de investimento nos últimos três anos em pesquisa e desenvolvimento, produz inovações em diversas categorias. Do Business Intelligence à força de trabalho móvel, de colaborações à comunicações, e do CRM ao Enterprise Search, as possibilidades do software agregar ainda mais valor ao cliente são ilimitadas", diz Ballmer. A visão People-Ready, diz a empresa, é baseada no conceito de que as pessoas são essenciais ao sucesso dos negócios. "O People-Ready é uma extensão natural de nosso empenho em capacitar as pessoas por meio do software. Hoje estamos dando um novo passo ao mostrar como estas ferramentas trabalham em conjunto para descobrir como agregar mais valor aos negócios", acrescenta Ballmer. O executivo afirmou que, no próximo ano, a Microsoft ampliará seu portfólio de produtos e terá ofertas diferenciadas para um leque ainda maior de necessidades dos clientes com foco em colaboração, busca corporativa, mobilidade, inteligência de negócios, gestão de infra-estrutura de tecnologia e relacionamento com os clientes. Além disso, a Microsoft investirá US$ 500 milhões em uma nova campanha de marketing para conquistar o mercado corporativo e fazer frente a rivais na área de serviços corporativos.