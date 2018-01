Microsoft divulga games para o Windows Vista A Microsoft mostrou durante a CES - Consumer Electronic Show, em Las Vegas, Estados Unidos, as novidades de entretenimento para este ano. Durante o evento, a empresa demonstra as inovações presentes no sistema operacional Windows Vista e 15 títulos para PC que trazem melhorias na parte gráfica. A empresa divulgará em breve uma lista dos jogos que serão comercializados no Brasil. Entre as promessas que serão destaques neste ano no mercado mundial estão: "Crysis" (EA Partners/Crytek) e "Age of Conan: Hyborian Adventures" (Eidos Interactive Ltd./Funcom). Os jogadores também podem testar o "Shadowrun", da Microsoft Game Studios, o primeiro título que oferecerá a rede de entretenimento e jogos Live do Windows Vista, que possibilita jogos entre plataformas Xbox 360 e PC. Na abertura da CES, o Chairman da Microsoft, Bill Gates, e o presidente da divisão de entretenimento e aparelhos, Robbie Bach, demonstraram a facilidade e a simplicidade de conectar pessoas que jogam em um PC Windows Vista com o Xbox 360, em um desafio com o "UNO" (Mattel, Inc.) - um dos lançamentos de jogos casuais otimizados especificamente para o Windows Vista. O "Shadowrun", o "UNO" e "Halo 2" fazem parte da primeira onda de títulos Live que oferecem os benefícios do Xbox Live para jogadores no Windows Vista. Inclui ainda uma comunidade ativa de cerca de 5 milhões de jogadores, uma única identidade para cada jogador, bem como o Achievements, que redefine o significado de vencer um jogo e compartilhar as conquistas com os amigos. A rede de jogos e entretenimento Live, contudo, não está disponível no Brasil.