Microsoft divulga novo lote de falhas de segurança A Microsoft divulgou uma série de falhas de segurança, cinco das quais críticas, identificadas no sistema operacional Windows e aplicativos do pacote Office. Segundo a empresa de segurança McAfee, no total foram divulgadas 18 vulnerabilidades nesta semana. "Os patches para vulnerabilidades críticas dos aplicativos Microsoft Office correspondem a 70% das correções disponibilizadas pela Microsoft", afirmou Monty Ijzerman, gerente sênior do Grupo de Ameaças Globais do McAfee Avert Labs. As mais sérias acontecem na execução de comandos remotos no Office e uma em especial afeta o editor de planilhas Excel, permitindo a um invasor executar comandos remotos na máquina atacada. A empresa já liberou as correções para estas falhas, que podem ser baixadas gratuitamente por usuários de versões licenciadas dos aplicativos da Microsoft.