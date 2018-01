Microsoft divulga requisitos do Windows Vista Nesta semana a Microsoft divulgou uma lista de requisitos técnicos necessários para os Pcs que quiserem rodar a nova versão do sistema operacional da empresa, o Windows Vista, sucessor do Windows XP e previsto para lançamento comercial no início de 2007. Vale lembrar que estes são os requisitos mínimos, ou seja, aquela que permite rodar o sistema operacional. Para obter melhor performance será preciso dispor de equipamentos com características técnicas superiores às divulgadas. São elas: - Processador com pelo menos 800 Mhz de velocidade - 512 MB de memória RAM - Processador gráfico compatível com a tecnologia DirectX 9 Para que o usuário do Windows Vista tenha uma experiência melhor com o novo sistema, incluindo a nova interface gráfica Windows Aero (que permite transparências e efeitos de transição animados entre janelas ativas), exigirão um pouco mais de um PC. Para melhor performance, as exigências são: - Processador de 1 GHz 32-bits (x86) ou de 64-bits (x64) - 1 GB de RAM - Processador gráfico compatível com Windows Aero2 - 128 MB de memória dedicada para processamento gráfico - HD de 40 GB com 15 GB de espaço livre - Drive capaz de ler DVDs Para saber se o seu micro dá conta de rodar o Windows Vista, é só usar uma ferramenta gratuita criada pela Microsoft e que pode ser baixada pela internet. O Windows Vista Upgrade Advisor checa as características da sua máquina e dá o veredicto se ele está pronto ou não para o sucessor do XP.