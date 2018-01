Microsoft diz que compra do Facebook 'não foi um erro'

O executivo-chefe da Microsoft, Steve Ballmer, disse nesta segunda-feira, 5, que a compra de 1,6% do site de relacionamentos Facebook por US$ 240 milhões foi um importante investimento, não um erro. "Não cometemos um erro", disse Ballmer a repórteres em uma conferência em Mumbai, na Índia. Analistas de mercado disseram que a Microsoft pagou preço alto demais e apostou que a empresa de apenas três anos de vida poderia se transformar no centro de atividades da web. "O valor do Facebook ainda está para ser determinado. Só sabemos que o site é muito, muito popular. Então, para uma empresa como a nossa, que pretende ter presença proeminente na web, foi uma aquisição importante", afirmou Ballmer. O executivo, que entrou na Microsoft em 1980 convidado pelo colega de classe Bill Gates, de Harvard, disse em outubro que a empresa se preparava para 20 pequenas aquisições anuais de US$ 50 milhões a US$ 1 bilhão cada, em vez de grandes negócios. Perguntado se a Microsoft estava interessada em comprar o Yahoo, Ballmer respondeu: "Minha resposta é 'sem comentários'". "Queremos ter sucesso no mercado de publicidade online. Precisamos esperar e ver o que vai acontecer com o Yahoo." O executivo parte para a China na noite desta segunda-feira, 5, e afirmou que o mercado chinês é importante para a Microsoft.