Microsoft diz que Media Player no Windows não afeta concorrência Os advogados da Microsoft denunciaram hoje os vários "erros" da Comissão Européia ao acusar à companhia de informática de abuso de posição dominante, e insistiram em que incluir o Media Player no sistema operacional Windows não prejudica seus concorrentes. Em seu primeiro discurso no Tribunal de Primeira Instância da União Européia, o advogado que representa a Microsoft, Jean-François Bellis, lamentou o fato de, antes de decidir obrigar a Microsoft a vender uma versão de seu sistema operacional sem o Media Player, a Comissão não verificasse se os fabricantes de computadores e consumidores queriam isso. A ausência de demanda do produto está, na opinião do advogado, mais que provada, pois desde que a versão Windows XP N foi colocada à venda - que não inclui o Media Player - nenhum fabricante de computadores a instalou em seus computadores. Além disso, até 31 de março de 2006, apenas 1.787 unidades haviam sido distribuídas ao comércio no varejo, número que representa 0,005% do total de vendas do Windows. "Não sabemos quantos foram vendidos, talvez alguns compraram como ´souvenir´ do único programa de informática elaborado pela Direção Geral de Concorrência" da Comissão Européia, ironizou Bellis. Os representantes legais da Microsoft tentaram rebater o argumento de Bruxelas de que incorporar o Media Player ao praticamente universal Windows prejudica o desenvolvimento dos programas da concorrência. A defesa da Microsoft lembrou que os fabricantes de computadores podem instalar vários players nos computadores que produzem, e os usuários podem utilizar mais de um programa desse tipo. Assim, disseram que a média de players que os fabricantes instalam nos computadores pessoais, além do Media Player, passou de 1,4 (2004) a 3,2 (2006) na Europa, e de 3,2 (2004) a 3,7 (2006) nos Estados Unidos. Da mesma forma, destacou a Microsoft, os consumidores da média de 2,1 players utilizados em 2004 para 2,6 em 2006, sem contar o programa Macromedia Flash. Argumentos Segundo a Microsoft, também não é verdade que os provedores de conteúdo tendam a oferecer seus produtos em apenas um formato - neste caso, o Media Player -, o que condenaria outros programas alternativos, como o Real Player, ao desaparecimento. A audiência no Tribunal de Primeira Instância da União Européia sobre a ação apresentada pela Microsoft contra a decisão da Comissão Européia de março de 2004 - que impôs à empresa uma multa de 497,2 milhões de euros por abuso de posição dominante - começou hoje e deve durar até sexta-feira. Após ouvir os argumentos da companhia, os treze juízes que formam o tribunal escutarão as companhias e associações de fabricantes de produtos de informática que as apóiam, e em seguida será a vez da Comissão Européia e das organizações que defendem sua postura. As audiências de hoje e de amanhã se destinarão a analisar a acusação de Bruxelas de que incluir o Media Player no Windows prejudica a concorrência. Na quarta e na quinta-feira, se concentrarão na exigência de que Microsoft ceda aos concorrentes a informação necessária para interagir com o Windows, e na sexta-feira a discussão será sobre o valor da multa.