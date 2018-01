Microsoft diz que não tem planos para outra oferta pelo Yahoo

A Microsoft não tem planos para abordar novamente o Yahoo, depois de retirar sua proposta de US$ 47,5 bilhões alguns dias atrás, disse Craig Mundie, vice-presidente de pesquisa e estratégia da Microsoft, nesta quinta-feira, 8. "O mercado pode desejar que o acordo com o Yahoo retorne, mas a Microsoft, pelo menos a esta altura, presume que não há volta", disse Mundie em entrevista à Reuters na capital da Indonésia. "Sabemos quais eram nossos limites econômicos, e como não funcionou, decidimos ir adiante e implementar nosso plano B, o que estaríamos fazendo de qualquer modo", ele acrescentou, em referência à estratégia de serviços online da empresa. A Microsoft retirou sua proposta de aquisição do Yahoo no sábado passado, depois que a empresa rejeitou uma elevação de US$ 5 bilhões no valor da oferta, para US$ 47,5 bilhões. A oferta da Microsoft chegou a US$ 33 por ação, mas o Yahoo se recusou a reduzir o preço que considerava adequado abaixo dos 37 dólares, disse Steve Ballmer, presidente-executivo da Microsoft. A empresa de software havia inicialmente oferecido US$ 31 por ação, mais de três meses atrás. "O Yahoo sempre poderia voltar a nos procurar e pedir que por favor o adquiríssemos a US$ 33 por ação, e suponho que poderíamos reconsiderar, nesse caso, mas não estamos presumindo que isso vá acontecer", acrescentou Mundie, que assumiu a responsabilidade pela inovação tecnológica na Microsoft em 2006, substituindo o co-fundador Bill Gates. A divisão online da Microsoft registra nove trimestres consecutivos de prejuízo, mas Mundie afirmou que está preparado para ser paciente. "Consideramos os serviços online como um negócio estratégico de longo prazo. Continuaremos a investir pesadamente para atingir nossos objetivos e o desempenho de nossos demais negócios permitem que isso aconteça", disse ele. Mundie disse também acreditar que a posição de longo termo da empresa em termos de melhora na guerra contra a pirataria estava melhorando, ainda que tenha havido algumas oscilações na tendência.