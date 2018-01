Microsoft diz saber como satisfazer Comissão Européia A gigante de software Microsoft afirmou hoje, ao término de dois dias de reuniões a portas fechadas com a Comissão Européia (CE), que agora já sabe o que deve oferecer a seus concorrentes para evitar a multa que o Executivo da União Européia ameaça lhe impor. Segundo declarou à imprensa o responsável legal da Microsoft, Brad Smith, a reunião com a CE e o assessor independente Neil Barret representou "o passo mais importante e construtivo tomado neste assunto" desde que a Comissão ameaçou obrigar a companhia a divulgar certos dados do Windows. Barret, segundo o representante da Microsoft, descreveu "com mais detalhes do que tínhamos ouvido até agora o que gostaria de ver melhorado e mudado na documentação técnica". Smith acrescentou que o analista independente tratou os assuntos "com uma clareza que não se pode encontrar na decisão (da CE) de dezembro". "Ele nos deu as informações que precisávamos, o início de um autêntico plano", afirmou. A CE convocou a Microsoft, ontem e hoje, para que tentasse demonstrar que está cumprindo as exigências comunitárias. O caso começou em março de 2004, quando a CE concluiu que a Microsoft tinha abusado da concorrência e lhe impôs uma multa de 497 milhões de euros e duas medidas corretivas: comercializar na UE uma versão de Windows sem o Media Player e ceder a seus rivais os dados necessários para que os programas destes sejam compatíveis com o quase universal sistema operacional. Em dezembro, a comissária Kroes chegou à "conclusão preliminar" de que a informação que a Microsoft se declarou disposta a compartilhar não é suficiente e enviou uma folha de acusações na qual ameaçava uma nova sanção de dois milhões de euros por dia de descumprimento.