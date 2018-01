Microsoft e Abrinq lançam campanha para uso seguro da Web A Microsoft, a Fundação Abrinq e a ONG Cidade Escola Aprendiz apresentaram hoje, dia 19, a campanha Navegue Protegido, que visa esclarecer os internautas sobre as melhores práticas de uso da Web e que mantenha a segurança e privacidade dos usuários. A iniciativa gerou um endereço com informações detalhadas sobre segurança online, voltado para usuários finais, pais e educadores. O endereço também traz informações sobre práticas seguras de compras online e operações bancárias e ainda ensina os usuários de Pcs a identificar sites suspeitos. Aos pais, o site traz conteúdos que mostram como fazer uma busca pela internet além de formas de rastrear os sites visitados pelos filhos com o intuito de garantir que os jovens navegam por endereços com conteúdos adequados à sua idade.