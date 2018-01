Microsoft e HP selam acordo para novos PCs

A Microsoft celebrou um acordo com a principal fabricante mundial de computadores Hewlett-Packard (HP) para colocar uma barra de ferramentas em novos microcomputadores que levem o usuário ao serviço de busca Live Search da Microsoft, segundo informaram as companhias nesta segunda-feira, 2. O acordo é a mais recente tentativa da Microsoft de minimizar o domínio do Google na área de buscas na internet. A parceria, que deve se tornar efetiva em janeiro de 2009 para os novos PCs vendidos nos Estados Unidos e no Canadá, é similar a um acordo também feito pela HP com o Yahoo. Conforme o acordo, o sistema de busca da Microsoft também será o padrão no navegador Internet Explorer que virá instalado nas máquinas. A Microsoft, entretanto, não revelou os termos financeiros do contrato com a HP. "Este é o contrato de distribuição mais significativo para o Live Search que a Microsoft já fez", disse Kevin Johnson, presidente da divisão de plataformas e serviços da Microsoft. A Dell, número dois em fabricação de PCs do mundo, e o Google têm um acordo para que os equipamentos Dell tenham pré-instalado o software de busca do Google. Tal parceria expira em 2009. Um porta-voz da Dell disse que a companhia ainda não decidiu se vai continuar com o Google depois desse período, mas afirmou que a fabricante está "aberta a alternativas" em termos de parceria.