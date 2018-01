Microsoft e Intel incentivam carreira em tecnologia A Microsoft e a Intel lançam hoje um programa piloto nas escolas públicas de Araraquara, a 275 quilômetros de São Paulo, para estimular jovens a seguir carreira em tecnologia da informação. As empresas vão selecionar os melhores alunos, oferecer estrutura e aulas para que eles aprendam a criar páginas na internet, programas de controle de robôs e games. O programa é chamado de Desafio Digital e premiará cerca de 500 estudantes com computadores e estágios em empresas do setor. "Há uma demanda muito grande atualmente no País de profissionais principalmente na área de criação de software", diz o gerente de relações governamentais de Intel, André Silva. "Os jovens hoje, apesar de gostarem da área de tecnologia, acabam optando por estudar carreiras da moda, como relações internacionais", completa. A intenção das empresas é que o programa se torne uma política pública. A cidade de Araraquara foi escolhida para iniciar o Desafio Digital porque tem campus de universidades públicas com cursos na área de tecnologia e também abriga diversas empresas do setor. Os vencedores deverão fazer estágios na própria região onde moram e serão estimulados cursarem graduação na área. Segundo Silva, as empresas querem expandir o projeto para outros locais, como Recife, Campinas e Brasília. Blogs e games A primeira seleção, de cerca de 5 mil alunos entre 15 e 18 anos, começa em maio. As escolas onde eles estudam receberão servidores e software para criação de games, robô virtual, rádio IP, blogs e fotologs. Durante todo o processo, os jovens serão capacitados para lidar com a tecnologia. Os vencedores serão divulgados em novembro. As empresas não divulgam quanto será investido no programa. A prefeitura de Araraquara só oferecerá as escolas para as capacitações. A Intel é líder mundial de inovações em silício e a Microsoft é a maior empresa de software do mundo.