Microsoft e LG-Nortel criarão videofones por IP A Microsoft e a LG-Nortel anunciaram home um acordo para a criação de produtos de voz sobre IP que reúnam a tecnologia de comunicações da joint-venture LG-Nortel e sistema operacional para portáteis WinCE 6. A parceria também pretende viabilizar a criação de videofones e outros dispositivos inteligentes. A aliança estratégica inclui pesquisa e desenvolvimento conjuntos, marketing cooperativo voltado a clientes e canais no mundo todo e um contrato de licenciamento do WinCE 6. A LG-Nortel já dispõe de um telefone multimídia que usa a tecnologia VoIP baseado no WinCE na versão 5, o LIP-6824CD, e do primeiro videofone WinCE 6 do mundo. Os terminais baseados na nova plataforma WinCE 6, da Microsoft, oferecem um processamento multimídia mais poderoso e servirão de plataforma para soluções empresariais e residenciais convergentes, unindo funções integradas de áudio, vídeo e transmissão de dados.