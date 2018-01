Microsoft e NEC vão compartilhar patentes A gigante de software Microsoft e a fabricante de computadores japonesa NEC fecharam um acordo para compartilhar patentes, em mais um esforço para aumentar a cooperação entre as empresas tanto na área de redes como na de servidores corporativos. Os grupos também vão trabalhar no desenvolvimento conjunto de servidores de última geração. O presidente da Microsoft, Steve Ballmer, justificou a aliança: "A NEC detém hoje a maior participação de mercado de PCs do Japão dos últimos 25 anos." A cooperação também pode viabilizar soluções mais integradas de comunicação, utilizando o Microsoft Live Communications Server 2005, que pode fortalecer as plataformas de comunicação por VoIP (voz sobre IP) da NEC.