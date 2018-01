Microsoft e News Corp negociam compra do Yahoo, diz jornal A News Corp está em negociações com a Microsoft para entrar em sua contestada oferta pelo Yahoo, informou o jornal The New York Times, citando pessoas envolvidas nas discussões. A combinação uniria Yahoo, MSN, da Microsoft, e o MySpace, da News Corp, disse o New York Times em seu site na Internet no fim desta quarta-feira. Microsoft e News Corp se recusaram a fazer comentários. (Reportagem de Ilaina Jonas)