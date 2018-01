Microsoft e Nokia juntam forças contra RIM

A aliança entre as maiores fabricantes mundiais de software e celulares significa que as mais recentes versões online dos aplicativos do Office --incluindo Word, Excel e PowerPoint-- estarão disponíveis nos celulares da Nokia.

As duas companhias, que já foram rivais ferozes no segmento de telecomunicações sem fio, esperam oferecer telefones da Nokia com o Office em algum momento do ano que vem, de olho no lucrativo mercado de clientes corporativos.

"Isso (a aliança) vai sacudir nossos competidores --vamos ser sinceros, a RIM", disse o vice-presidente-executivo da Nokia Robert Andersson, em entrevista telefônica.

A aliança também pode conter o recente movimento do Google na arena de software gratuito, que tem como alvo os clientes corporativos da Microsoft.