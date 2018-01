Microsoft e Nortel criam aliança tecnológica A Microsoft e a canadense Nortel firmaram uma aliança para desenvolver o mercado de telefonia e comunicações voltadas a empresas. O acordo terá uma vigência inicial de quatro anos, com possibilidade de ampliação, e permitirá às duas companhias desenvolverem produtos para empresas, para telefones celulares e operadores de serviços por cabo. O plano prevê explorar o mercado de comunicações convergentes, unificando ferramentas diversas como e-mail, mensagens instantâneas, telefonia e conferência multimídia em uma única plataforma, o que facilitará a comunicação, o trabalho em grupo, o relacionamento entre parceiros e clientes com aparelhos e aplicações mais eficientes. As duas empresas vão se encarregar da transição dos tradicionais sistemas de telefonia comercial para modelos mais avançados, usando a plataforma de software da Microsoft para comunicações unificadas e os produtos de software da Nortel a fim de melhorar a funcionalidade de telefonia.