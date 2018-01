Microsoft e Samsung fazem acordo sobre patentes A Microsoft e a Samsung Electronics anunciaram na quinta-feira que chegaram a um amplo pacto sobre patentes de tecnologia para o desenvolvimento de produtos no futuro. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados, mas as empresas informaram que ambas receberam pagamentos em dinheiro por compensação relacionada ao uso de tecnologia. Segundo as companhias, o acordo vai ajudar a acelerar o desenvolvimento de novos produtos incluindo players de música digital, televisores e dispositivos de informática.