Microsoft e Senac têm mil vagas para capacitação em tecnologia A Microsoft e o Centro Universitário Senac oferecerão cursos gratuitos sobre programação em São Paulo, entre os dias 19 de outubro e 30 de novembro. O programa de capacitação na área de informática, voltado aos universitários, alunos do ensino médio (técnico ou não) e outros, irá treinar os participantes para atender à demanda atual das empresas por novos profissionais em desenvolvimento de software. Inicialmente serão oferecidas mil vagas para um curso de sete horas sobre noções básicas de programação, com o objetivo de nivelar o conhecimento dos interessados. Após esse período, haverá um teste para selecionar 210 alunos para um treinamento de 80 horas sobre programação de softwares utilizando as tecnologias Microsoft.NET e linguagem C# (Sharp). Este grupo desenvolverá um projeto aplicando os conhecimentos adquiridos até esta fase, e ganhará um voucher (vale) para que possa realizar uma prova de certificação oficial da Microsoft até o final do ano em qualquer Centro de Treinamento Autorizado Microsoft (CPLS), como o que existe no Centro Universitário Senac, campus Santo Amaro. As inscrições podem ser feitas pela internet. Os critérios de seleção dos participantes estarão disponíveis no site de inscrição (veja link acima, à direita).