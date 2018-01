Microsoft e TomTom entram em acordo sobre briga de patentes

Nas últimas semanas, ambas as companhias haviam processado uma à outra, argumentando violação de patentes.

Sob os termos do acordo de 5 anos, a Microsoft afirmou que a TomTom pagará à empresa de Bill Gates pelo uso de oito navegadores de carro e patentes de sistema de gerenciamento de arquivos, enquanto a Microsoft for poderá usar as quatro patentes incluídas no processo da TomTom sem qualquer pagamento.

A TomTom confirmou que houve um acordo, mas preferiu não tecer mais comentários.

Os termos financeiros específicos do acordo também não foram relevados.

A maior fabricante de softwares do mundo entrou com ação em fevereiro na Corte Federal no Estado de Washington e requereu que a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos repreendesse a TomTom --que produz aparelhos de navegação portátil para carros e programas de mapeamento para computadores de mão-- por alegada quebra de oito de suas patentes.

A Microsoft disse que as patentes envolvidas no caso diziam respeito a inovações em tecnologia de navegação para carros e outras funcionalidades para computadores que a empresa licenciou para outras companhias, como a rival da TomTom Garmin.

A TomTom, em resposta, ingressou com processo na Corte Distrital da Virginia no começo deste mês, afirmando que a Microsoft violou uma série de suas patentes.

(Reportagem de Bill Rigby)