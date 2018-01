Microsoft e Yahoo: juntos para derrubar o Google? Após o anúcio da aposentadoria de seu fundador Bill Gates, a Microsoft fez uma proposta de compra do Yahoo! no valor de US$ 44,6 bilhões. Até o momento essa é a atitude mais clara da gigante do software de rivalizar com o Google na internet. Essa disposição para comprar o portal faz todo o sentido quando as pessoas se lembram que a Microsoft perdeu a liderança entre as empresas de tecnologias para o site mais acessado do planeta. O Estadão traz a matéria completa no caderno Economia & Negócios deste sábado. Dentre as inúmeras tentativas realizadas pela Microsoft estavam um site de vídeos que prometia competir com o YouTube e ser à prova de pirataria. Outras tentativas foram os serviços de busca o Live Search Products e o Live Search Maps. Finalmente, a empresa chegou à versão final de combate e assumiu que seu produto brigaria com o Google e o Yahoo, foi criado o MSN Search. Após um ano relativamente conturbado com toda a polêmica do Windows Vista, o ano começou com grandes mudanças na Microsoft como a saída do seu fundador Bill Gates, anunciada na edição mais recente da CES, que aconteceu em janeiro deste ano, nos EUA.