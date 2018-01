Microsoft e Yahoo negociam nova oferta

A Microsoft está em negociação com o Yahoo para comprar o negócio de buscas da companhia americana do US$ 20 bilhões, segundo informou o jornal britânico Sunday Times. A proposta implica uma transação completa em que o gigante do software criaria uma nova equipe de administração para controlar o Yahoo, mas não tem intenção de melhorar sua oferta. A Microsoft retirou a oferta de compra por US$ 47,5 bi em maio depois que o chefe executivo do Yahoo, Jerry Yang, e sua equipe rejeitaram por considerá-la muito baixa. As especulações sobre uma possível oferta voltaram a surgir neste mês quando Yang anunciou sua saída do cargo. O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, descartou uma oferta neste momento, mas afirmou estar "aberto" a fazer um acordo a respeito do negócio de buscas.