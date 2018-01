Microsoft e Yahoo retomam negociação, com oferta maior

Depois de meses estagnadas, as negociações entre a Microsoft e o Yahoo estão ativas novamente, afirmou nesta sexta-feira, 2, uma fonte próxima às negociações. Veja também: O que está em jogo na fusão entre Microsoft e Yahoo A Microsoft, que havia ameaçado abandonar as discussões, aumentou sua oferta "em muitos dólares", segundo a fonte. As negociações para a fusão representam um grande avanço após semanas de conversas secretas sem nenhum progresso. Os termos exatos que vem sendo discutidos não foram detalhados. As negociações explicam o silêncio da Microsoft durante essa semana, na qual a empresa se recusou a revelar seus planos, apesar de suas ameaças de fazer ofertas por outras empresas se não chegasse a um acordo com o Yahoo até o último sábado. Sete dias se passarem sem qualquer anúncio na Microsoft sobre suas intenções. Ainda assim, uma pessoa envolvida nas negociações alertou que elas ainda podem ser adiadas ou terminar por completo. As ações do Yahoo dispararam em meio às notícias sobre a negociação. No meio desta tarde, elas valiam cerca de US$ 28,54, com valorização de mais de US$ 1,70, ou quase 6,5%. Os papéis da Microsoft caíam mais de 1,5%. Enquanto isso, alguns acionistas do Yahoo afirmaram ter recebido diversas ligações das duas companhias, enquanto Yahoo e Microsoft tentam descobrir o preço que eles considerariam aceitável. A Microsoft aumentou secretamente a possibilidade de subir a oferta, atualmente avaliada em cerca de US$ 29,30 por ação, para mais de US$ 33 nos últimos dias. Alguns acionistas sinalizaram que estão esperando por mais de US$ 35. Um deles afirmou acreditar que uma oferta de US$ 34 provavelmente seria suficiente para chegar a um acordo. A Microsoft e o Yahoo não quiseram comentar as afirmações.