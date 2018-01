Microsoft e Yahoo retomam negociações, diz TechCrunch

A Microsoft voltou a conversar com o Yahoo acerca de sua aquisição, afirmou o blog de tecnologia TechCrunch nesta terça-feira, citando fontes não identificadas de ambas as empresas. Tanto a Microsoft quanto o Yahoo preferiram não comentar o assunto. "A informação que temos é escassa, mas uma fonte está afirmando que a Microsoft está negociando um preço abaixo dos US$ 33 por ação que eles ofereciam quando as negociações se encerraram em maio", afirma o blog. As ações do Yahoo subiam 5,73%, para US$ 22,68 no Nasdaq na parte da tarde.