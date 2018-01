Microsoft e Yahoo! retomam negociações sobre parceria

A Microsoft Corp e o Yahoo! retomaram as negociações sobre uma parceria na área de instrumento de busca na internet e publicidade, segundo uma fonte próxima a questão citada pelo Wall Street Journal. O executivo-chefe do Yahoo!, Carol Bartz, e seu colega da Microsoft, Steve Ballmer, se reuniram na semana passada como parte das discussões. As fontes ouvidas pelo Journal disseram que ainda não está claro se as companhias vão alcançar um acordo.

O porta-voz do Yahoo!, que tem sede em Sunnyvale (Califórnia), e o da Microsoft, que fica em Redmond (Washington), não quiseram comentar o assunto.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As renovadas negociações entre a Microsoft e o Yahoo! são um exemplo de um aumento nas discussões de acordos no Vale do Silício após uma calmaria induzida pela recessão. Muitas companhias - particularmente no segmento de internet - estão mudando seu foco de aquisições para parcerias menores. Acordos como aqueles que estão sendo discutidos pelo Yahoo! e a Microsoft podem ajudar as companhias a obterem mais visitas e anunciantes enquanto assimilam novas tecnologias.

A Microsoft e o Yahoo!, de acordo com uma fonte, também estão discutindo acordos de partilha de conteúdo com a Demand Media, que opera sites nichos na internet e publica artigos e vídeos sobre tópicos específicos. O Yahoo vende anúncios para o Demand Media e tem mantido discussões sobre uma parceria mais profunda há meses. As negociações entre a Demand e a Microsoft esquentaram recentemente, segundo essa fonte. O Yahoo! e a Microsoft declinaram em comentar a questão.

O Yahoo! e a Microsoft - que buscam competir melhor contra o Google - vêm ponderando sobre uma aliança há mais de um ano. No início de 2008, a Microsoft tentou comprar o Yahoo!, mas sua oferta não solicitada de US$ 44,6 bilhões foi rejeitada. A companhia de software tentou adquirir apenas o negócio de busca na internet do Yahoo!, que é o segundo mais usado atrás do Google, mas sua oferta foi novamente rejeitada.

Ballmer tem mantido a ideia de um acordo viva ao declarar recentemente seu desejo de fechar um pacto mais estreito com o Yahoo!, incluindo uma possível aquisição do mecanismo de busca.

Bartz, que se tornou CEO do Yahoo! em janeiro, tem mantido aberto a possibilidade de acordo com a Microsoft, segundo uma fonte, mas as companhias têm esforçado para chegar a um acordo e ampliaram as negociações para incluir uma variedade de possíveis parcerias e acordos de partilha de anúncios.

Nas últimas semanas, Yahoo! e Microsoft ainda estavam discutindo um acordo no qual a primeira terceirizaria seu mecanismo de busca na internet para a Microsoft para cortar custos, segundo uma fonte. Mas as negociações também incluem cenários mais limitados, tais como um acordo no qual o Yahoo! venderia alguns anúncios no site da Microsoft, enquanto a Microsoft venderia anúncios próximos aos resultados de busca do Yahoo!.