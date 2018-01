Microsoft e Yahoo se reúnem para discutir fusão, dizem fontes

Importantes executivos da Microsoft e do Yahoo se encontraram na segunda-feira da semana passada para discutir a proposta de compra feita pela gigante do software à companhia de Internet, informaram fontes próximas às duas companhias. O encontro foi o primeiro desde a oferta não solicitada da Microsoft, de cerca de US$ 42 bilhões (R$ 72,3 bilhões), anunciada em 31 de janeiro. A diretoria do Yahoo rejeitou a proposta no mês passado, por considerá-la inadequada. A reunião, no entanto, não teve a presença de bancos e, por isso, não pode ser considerada efetivamente uma negociação, declararam as fontes. O encontro serviu para que a Microsoft apresentasse aos executivos do Yahoo sua visão de uma empresa combinada, segundo o Wall Street Journal, primeiro a relatar o encontro, citando fontes próximas às empresas. O jornal afirmou que nenhum detalhe financeiro foi discutido e que não teve acesso aos nomes dos executivos que participaram da reunião. As duas companhias preferiram não comentar o assunto. Desde que o Yahoo rejeitou a oferta, nenhuma outra proposta de compra chegou à companhia, assim como a Microsoft não alterou sua oferta, o que deixou as empresas em um impasse. O Yahoo manteve conversas com a News Corp. e com a AOL, da Time Warner, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters. O encontro com a Microsoft faz parte da estratégia do Yahoo de manter todas as opções em aberto. O principal executivo da News Corp., Rupert Murdoch, no entanto, afirmou que não teria como fazer frente à oferta da Microsoft, enquanto a AOL anunciou na quinta-feira, 13, a compra da empresa de redes sociais Bebo, o que pode ser um sinal de que seus controladores não têm planos de se envolver com o Yahoo. A oferta da Microsoft chegava a US$ 45 bilhões (R$ 77 bilhões) quando foi anunciada, mas a queda de 12% nas ações do Yahoo desde então fizeram com que a proposta caísse para US$ 42 bilhões.