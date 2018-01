Microsoft e Yahoo teriam estudado parceria, diz WSJ Na guerra contra o Google, uma aliança. É esse o espírito por trás de uma possível parceria entre a Microsoft e a empresa de buscas Yahoo, segundo noticiou hoje o Wall Street Journal. Segundo o artigo, a Microsoft teria estudando adquirir uma participação na Yahoo, em discussões feitas ao longo do ano passado. Ao que parece, as conversas agora estão suspensas, e a empresa de Bill Gates está reorganizando seus esforços para poder competir como o Google. Mas o que motivou a aproximação entre as duas empresas foi o mercado de buscas e toda a receita publicitária que cerca estes mecanismos. É que o MSN Search (a Microsoft deve divulgar em breve o Live Search, nova versão de sua tecnologia de buscas) até hoje não conseguiu quebrar a hegemonia do Google, líder inconteste nessa área em todo globo. Então, uma associação com o segundo colocado Yahoo daria uma melhor tecnologia de busca para o conjunto das duas empresas. Razões para isso não faltam: são os motores de busca que permitem aos internautas do globo separar o trigo do joio do vasto universo digital.