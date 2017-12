Microsoft encerra suporte ao Windows XP e usuários podem ser alvo de ataques

Os especialistas em segurança aconselham os consumidores e as empresas a substituir os computadores que executam o Windows XP ou atualizar para versões modernas do software da Microsoft dentro do próximo mês, porque eles não serão mais protegidos contra ameaças recém-descobertas a partir de meados de maio.

A Microsoft lança automaticamente as novas atualizações de segurança na segunda terça-feira de cada mês, o que é conhecido como "Patch Tuesday", um dia em que também publicam detalhes técnicos sobre os bugs de segurança que estão consertando. O próximo Patch Tuesday será em 13 de maio.

(Reportagem de Jim Finkle)