Microsoft entra no mercado de telefonia pela internet

A Microsoft lançou nesta semana, na Suíça, seu novo programa Office Communication Server 2007, destinado a colocar a gigante da informática no lucrativo negócio da telefonia pela internet. O anúncio foi feito pelo presidente da companhia, Steve Ballmer. A informação é da agência France Presse. As novas versões do pacote para escritório (que iclui o Office Communicator 2007) começarão a ser vendidas em duas semanas. Com o produto, a Microsoft entra na competição direta com pioneiros da telefonia por IP, como Skype (eBay) e Vonage. O novo Office terá uma versão profissional, para empresas, do comunicador instantâneo Windows Live Messenger, que passa a chamar "Communicator". A nova versão permite ainda conversar por IP, através de um telefone compatível, e organizar conferência em vídeo. Será possível também compartilhar documentos. O software foi desenvolvido parcialmente na Suíça pela MediaStreams, com sede em Zurique e comprada em 2006 pela Microsoft.