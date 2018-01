Microsoft espera que disputa com CE seja superada O responsável pelos assuntos legais da Microsoft, Brad Smith, considerou ontem "promissor" que a Comissão Européia avalie os progressos feitos pela companhia com o intuito de cumprir a obrigação de repasse de informação para seus concorrentes e confia em que a disputa com Bruxelas será superada "em breve". Em teleconferência, Smith insistiu em que a multa imposta pelo Executivo da União Européia (280,5 milhões de euros) à companhia "não é apropriada", dada a falta de clareza das exigências de Bruxelas. Segundo Smith, a empresa entrará com um recurso no Tribunal de Justiça da UE. O diretor da Microsoft ressaltou que a empresa sempre esteve disposta a cumprir com a decisão da Comissão de março de 2004. Transparência A companhia foi obrigada a ceder a seus concorrentes a informação necessária para desenvolver programas compatíveis com o Windows, mas Smith argumentou que, até abril, não ficou claro que tipo de informação era reivindicada e como ela deveria ser apresentada. O diretor acrescentou que, desde abril, a Microsoft mobilizou mais de 300 pessoas exclusivamente para reunir a documentação e lamentou que o Executivo da UE tenha decidido aplicar uma multa à empresa a poucas semanas do último prazo (24 de julho) estipulado com o assessor independente Neil Barrett. Segundo Smith, apesar da sanção e do recurso subseqüente aos tribunais, a Microsoft continua comprometida com o cumprimento da decisão da CE. Seu objetivo é "fechar este capítulo" o mais rápido possível e evitar que ele se transforme em um obstáculo para a boa relação mantida pela companhia americana com as instituições da UE, com as quais colabora com diversos projetos educativos e de desenvolvimento econômico. "Interessa-nos muito nossa relação com a Comissão Européia", afirmou o diretor da Microsoft, acrescentando que também é de interesse da empresa as obrigações e responsabilidades com os Governos e os cidadãos europeus. Perguntado sobre o recurso que será apresentado ao Tribunal de Luxemburgo, Smith disse que a Microsoft estudará com atenção a decisão da CE, que ainda não lhe foi notificada. Em sua opinião, entretanto, para justificar a sanção, o Executivo da UE deveria ter sido mais específico em suas exigências e lembrou que várias companhias que operam no mercado de informática confirmaram que a informação fornecida era satisfatória. O diretor da empresa fez alusão, além disso, à atitude construtiva da companhia, "que sempre fez aquilo que lhe foi pedido". Quanto às advertências feitas pela CE sobre o risco de que a próxima versão do sistema operacional Windows, que se chamará Vista, implique em um novo abuso de posição dominante, Smith afirmou que a empresa respondeu o mais rápido possível às questões colocadas por Bruxelas em março e continua à espera de sua resposta. Smith afirma que, para a Microsoft, o Windows Vista é muito importante e, portanto, espera que Bruxelas lhe diga em breve se a companhia deve adotar alguma medida antes de seu lançamento para não infringir as normas da União Européia.