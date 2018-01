Microsoft estaria preparando rival para o iPod A gigante do software Microsoft trabalha no desenvolvimento de um reprodutor de música digital e em um serviço de venda de música pela internet para competir tanto com o iPod como com a loja virtual de música iTunes, da Apple. De acordo com fontes próximas à empresa, Robbie Bach, executivo da Microsoft que liderou o desenvolvimento do videogame Xbox, supervisiona o projeto. A Microsoft vem mantendo reuniões com a indústria da música para conseguir licenças de venda pela internet e já estaria fazendo demonstrações de seu aparelho. Um serviço musical com a marca Microsoft mostraria uma mudança na estratégia da empresa, que deixaria de ser apenas uma desenvolvedora de programas para passar a prover outros serviços. Esse caminho já tinha sido demonstrado há alguns meses, quando a companhia anunciou uma parceria com a rede de televisão MTV, da Viacom. A Microsoft preparou uma versão beta do Windows Media Player para ser lançada em conjunto com uma loja de música online da MTV, chamada Urge. A loja foi integrada à ferramenta da Microsoft, permitindo ao usuário buscar e baixar músicas. A tecnologia da Microsoft já prevê diversos serviços de venda de música em todo o mundo. Mas seus serviços não conseguiram retirar da Apple seu domínio na venda de música pela rede e também dos reprodutores de música digital, mesmo contando com um bom respaldo financeiro. Mas não há nenhum anúncio oficial por parte da empresa ou informação sobre quanto deverá custar este tocador, nem sobre suas capacidades ou quando ele deve chegar ao mercado.