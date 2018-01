Microsoft estenderá tempo de suporte ao Windows XP A Microsoft quer estender o período de suporte gratuito para o Windows XP Home Edition em até um ano além do originalmente planejado. A informação foi dada pelo presidente da Microsoft no Japão, Darren Huston, que disse à agência de notícias Kyodo que a empresa irá estender o suporte à versão do sistema operacional para algum momento além de 2010, ante o originalmente planejado para janeiro de 2009. Huston afirmou que havia uma forte demanda de clientes japoneses neste sentido. O suporte, no caso, envolve desde o auxílio técnico a usuários até a divulgação de atualizações de segurança. O anúncio oficial desta extensão deve ser anunciado nesta quinta-feira, disse a agência Kyodo. O comentário vem à tona em meio ao lançamento do Windows Vista, a mais nova versão do sistema operacional da Microsoft, que deve substituir gradativamente o Windows XP em PCs nos próximos anos, mas que não tem gerado o mesmo nível de expectativa por parte do mercado em comparação com o lançamento de versões anteriores de sistemas da empresa.