Microsoft estréia hoje o Windows Live Spaces Em um novo passo na internet, a Microsoft inicia hoje a operação do Windows Live Spaces, uma evolução do anterior MSN Spaces, que oferecia espaço na internet para a montagem de site pessoal e blogs. O novo serviço mantém a função, juntamente com redes de relacionamentos, e ainda integra os diários à rede de mensagens instantâneas Live Messenger, que sucedeu o MSN Messenger, tudo em uma única interface. Alguns dos recursos diferenciados são o fotolog com capacidade para inclusão de até 500 fotos/mês, o blog, os módulos para criação de listas, além de publicação remota de imagens, suporte a RSS e tecnologias de streaming. Assim como acontece com outros sites de relacionamentos, os usuários poderão determinar qual é o nível de informação que ficará disponível para usuários em geral e que tipo de dados podem ficar restritos apenas a pessoas autorizadas.